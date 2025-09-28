В рамках форума особое внимание было уделено вопросам развития медицинского туризма, передаёт BAQ.KZ.

Участники посетили прибрежные туристические и оздоровительные зоны, в том числе санаторные центры "Аққұм", "Нұр" и "Сая". Они высоко оценили инфраструктуру и отметили значительный потенциал региона в сфере медицинско-оздоровительных услуг.

В рамках форума состоялась панельная сессия, на которой ведущие врачи и эксперты обменялись опытом и предложили пути дальнейшего продвижения отрасли.

В завершение мероприятия состоялось совещание с участием вице-министра здравоохранения и руководителей медицинских организаций по вопросам развития медицинского туризма и санаторно-курортного лечения в Мангистауской области.