В Актау четырехлетняя девочка получила ожог, наступив на уголь от кальяна
Родители обратились с ребенком в частную клинику.
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Четырехлетняя девочка получила ожог стопы во время отдыха на одной из баз в Актау. По словам матери, ребенок наступил на горячий уголь от кальяна, который, предположительно, был закопан в песке.
Инцидент произошел на базе отдыха «Аквамарин» в зоне шезлонгов под навесами. Как рассказала корреспонденту Lada.kz мать девочки, ребенок гулял неподалеку от семьи и бегал по песку.
Через некоторое время девочка заплакала. Родители не сразу поняли, что произошло, и лишь затем обнаружили ожог на стопе.
По словам женщины, рядом с местом отдыха находились люди, которые курили кальян. В администрации базы отдыха семье сообщили, что уголь мог остаться после предыдущих посетителей.
Родители обратились с ребенком в частную клинику. Девочку осмотрел педиатр, который также проконсультировался с хирургом. Семье дали рекомендации по дальнейшему уходу за ожогом.
После инцидента мать обратилась к администрации базы отдыха. Представители «Аквамарина» принесли семье извинения.
Женщина решила рассказать о произошедшем, чтобы обратить внимание других родителей на необходимость соблюдать осторожность на пляжах и в местах отдыха.
«Я видела кальян, но у меня и мысли не было, что люди закапывают угли в песок прямо на пляже. Обычно ходит кальянщик, обслуживает кальян и меняет угли. Считаю важным, чтобы другие родители были осторожнее», — сказала мать девочки.
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