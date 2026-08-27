В Актау четырехлетняя девочка получила ожог, наступив на уголь от кальяна

Четырехлетняя девочка получила ожог стопы во время отдыха на одной из баз в Актау. По словам матери, ребенок наступил на горячий уголь от кальяна, который, предположительно, был закопан в песке.

Инцидент произошел на базе отдыха «Аквамарин» в зоне шезлонгов под навесами. Как рассказала корреспонденту Lada.kz мать девочки, ребенок гулял неподалеку от семьи и бегал по песку.

Через некоторое время девочка заплакала. Родители не сразу поняли, что произошло, и лишь затем обнаружили ожог на стопе.

По словам женщины, рядом с местом отдыха находились люди, которые курили кальян. В администрации базы отдыха семье сообщили, что уголь мог остаться после предыдущих посетителей.

Родители обратились с ребенком в частную клинику. Девочку осмотрел педиатр, который также проконсультировался с хирургом. Семье дали рекомендации по дальнейшему уходу за ожогом.

После инцидента мать обратилась к администрации базы отдыха. Представители «Аквамарина» принесли семье извинения.

Женщина решила рассказать о произошедшем, чтобы обратить внимание других родителей на необходимость соблюдать осторожность на пляжах и в местах отдыха.