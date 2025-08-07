В частном детском саду "Тұмар" (24 микрорайон) 5 августа произошёл шокирующий инцидент: одна из воспитанниц душила и избивала малышку из ясельной группы, передает BAQ.KZ.

На записи с камеры видно, как девочка кричит, отбивается, её бьют, кусают и прижимают к кровати за шею. Всё это происходило около 15 минут — воспитатель или нянечка не присутствовали в комнате и не вмешались.

Родители узнали о происшествии лишь вечером, когда пришли за дочерью. У девочки были опухшее лицо, укусы, синяки и ссадины. Садик не вызвал врача и не уведомил родителей. При требовании видео руководство предложило "решить вопрос без полиции".

Мать ребёнка заявила:

"На видео видно, как мою дочь бьют и душат. Ни одного взрослого в комнате. Если бы она умерла — вы бы только тогда спохватились?"

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 140 Уголовного кодекса РК — "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".