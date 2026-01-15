В Актау органы прокуратуры добились взыскания более 280 млн тенге с должников по алиментам и задолженностям в доход государства, передает BAQ.KZ.

Так, в 2025 году по инициативе прокуратуры города в пользу получателей алиментов взыскано свыше 174 млн тенге. В рамках мер принудительного исполнения у должников конфискованы одна квартира и четыре автомобиля.

За уклонение от уплаты алиментов и сокрытие доходов 52 человека привлечены к административной ответственности, а в отношении 19 лиц возбуждены уголовные дела.

Кроме того, на основании актов прокурорского надзора в доход государства взыскано более 108 млн тенге — суммы административных штрафов, государственных пошлин и налоговой задолженности.