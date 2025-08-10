В Актау дружелюбный тюлень подплыл к отдыхающим и дал себя погладить
Тюлени — сокровище Каспийского моря.
На одной из баз отдыха в Актау отдыхающих ждал редкий гость — тюлень. Животное без страха подплыло к людям, поиграло с ними и спокойно позволило себя погладить, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz.
Жительница города Анна Редько рассказала изданию, что стала свидетелем этой необычной встречи во время семейного отдыха на прошлой неделе. По её словам, тюлень выглядел абсолютно здоровым и даже создавалось впечатление, что он "улыбается".
Сначала он осторожно подплыл, потом начал играться. Казалось, будто он исполняет какой-то танец. Мы его погладили, и он пробыл с нами примерно пять минут, а потом уплыл, — поделилась Анна.
Напомним, в марте экологи забили тревогу, когда в Мангистауской области тюлени стали десятками выбрасываться на сушу.
