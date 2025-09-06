Вечером 4 сентября в 5а микрорайоне Актау произошёл несчастный случай на аттракционе, в результате которого пострадали двое детей. Один из них был госпитализирован, другому после медицинского осмотра разрешили вернуться домой, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

В департаменте полиции Мангистауской области отметили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК ("Нарушение требований безопасности при эксплуатации зданий, сооружений или транспортных средств").

Очевидцы утверждают, что причиной происшествия стало нарушение правил безопасности. По их словам, контролёр не убедился, что зона работы карусели свободна, и в момент запуска рядом находился припаркованный автомобиль "Газель", в который врезались дети.

Между тем, горожане отмечают, что уже на следующий день аттракцион продолжил работу в обычном режиме.