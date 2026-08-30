В Актау готовят международную операцию против наркотрафика

В Актау проходит заседание рабочей группы по подготовке международной антинаркотической операции «Канал — Каспийский маяк» в рамках ОДКБ. В ней участвуют представители правоохранительных органов Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Участники обсуждают основные маршруты наркотрафика, обмен оперативной информацией и совместные действия. Активный этап операции запланирован на октябрь 2026 года.

За семь месяцев этого года полиция Казахстана выявила 4,5 тыс. наркоправонарушений. Правоохранители ликвидировали 17 очагов производства синтетических наркотиков и пресекли деятельность семи организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Из незаконного оборота изъяли более 21 тонны наркотиков, включая 865 кг синтетических веществ.

В МВД отмечают, что наркоторговцы все чаще используют мессенджеры, криптовалюты, даркнет и международные каналы поставок. Поэтому особое внимание уделяется обмену информацией и совместным операциям. Отдельно участники встречи рассмотрят риски использования Транскаспийского международного транспортного маршрута для незаконной перевозки наркотиков.

Актау выбран площадкой для встречи с учетом его расположения в Каспийском регионе. По итогам заседания стороны согласуют дальнейшие меры по борьбе с международным наркотрафиком.