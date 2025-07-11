В Актау пятеро жителей, включая двух женщин, приговорены к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконную рекламу психотропных веществ, передает BAQ.KZ. Осуждённые размещали на стенах зданий и жилых домов листовки и надписи с адресами Telegram-каналов, через которые велась торговля запрещёнными веществами.

Как установил суд, злоумышленники использовали аэрозольную краску и заранее подготовленные трафареты для нанесения надписей с рекламой. Их действия были квалифицированы по части 2 статьи 299-1 Уголовного кодекса РК - незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

В момент задержания у двух фигурантов при личном обыске был обнаружен мефедрон - психотропное вещество, распространение которого запрещено. В связи с этим их действия дополнительно квалифицированы по части 3 статьи 296 УК РК - незаконное обращение с наркотиками в значительном размере.

Приговор Актауского городского суда уже вступил в законную силу.

Прокуратура Мангистауской области призывает граждан отказаться от любых противоправных способов заработка и не участвовать в схемах, связанных с распространением наркотиков. Также жители региона могут сообщать в правоохранительные органы о фактах подобной деятельности, чтобы помочь предотвратить преступления и сохранить общественную безопасность.