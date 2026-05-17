В Актау грунтовые воды продолжают затапливать подвалы жилых домов

Жители дома №10 в 1 микрорайоне Актау пожаловались на постоянное скопление воды в подвале. По словам горожан, проблема существует уже не первый год и доставляет серьёзные неудобства жильцам.

Как сообщает Lada.kz, изначально жители предполагали, что причиной подтопления может быть расположенная напротив воинская часть пограничной службы, где действует автомойка служебного транспорта. Однако в погранслужбе эту версию опровергли, пояснив, что на объекте функционирует система сбора и отвода воды в канализацию.

Как сообщил председатель ПКСК «Альтернатива» Рысбек Мергенов, причина подтоплений связана с грунтовыми водами и неработающей дренажной системой.

По его словам, ещё при строительстве Актау специалисты предусмотрели инженерную систему отвода грунтовых вод. Дренажные трубы проходили между жилыми домами и были соединены с общей магистралью, уходящей в сторону моря.

До 1998 года система находилась на обслуживании КЖСА и работала исправно. Позже дренажная сеть осталась без должного содержания, постепенно пришла в негодность, после чего в подвалах ряда домов начали регулярно скапливаться грунтовые воды.

Жители опасаются, что постоянная сырость может привести к дальнейшему разрушению коммуникаций и ухудшению состояния домов.