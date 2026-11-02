  • Главная
  • Новости
  • В Актау грузовик столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде

В Актау грузовик столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде

2 Ноября 2026, 21:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Қазақстан темір жолы 2 Ноября 2026, 21:11
2 Ноября 2026, 21:11
144
Фото: Қазақстан темір жолы

В Актау водитель грузовика МАЗ не пропустил тепловоз на железнодорожном переезде. В результате столкновения локомотив получил серьёзные технические повреждения. Пострадавших нет.

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», ДТП произошло 2 ноября в 16:55 на неохраняемом и нерегулируемом переезде подъездного пути Актауского морского порта. Тепловоз следовал резервом со скоростью около 5 км/ч, когда на пути оказался грузовик.

Информацию о происшествии передали в линейный отдел полиции на станции Мангистау. По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение водителем МАЗ правил дорожного движения.

Самое читаемое

Наверх