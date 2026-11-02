В Актау грузовик столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде
2 Ноября 2026, 21:11
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2 Ноября 2026, 21:112 Ноября 2026, 21:11
144Фото: Қазақстан темір жолы
В Актау водитель грузовика МАЗ не пропустил тепловоз на железнодорожном переезде. В результате столкновения локомотив получил серьёзные технические повреждения. Пострадавших нет.
По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», ДТП произошло 2 ноября в 16:55 на неохраняемом и нерегулируемом переезде подъездного пути Актауского морского порта. Тепловоз следовал резервом со скоростью около 5 км/ч, когда на пути оказался грузовик.
Информацию о происшествии передали в линейный отдел полиции на станции Мангистау. По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение водителем МАЗ правил дорожного движения.
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