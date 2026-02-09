В Актау из лёгких годовалого ребёнка извлекли кожуру семечки и металлический предмет
Ребёнок несколько месяцев жил с металлическим предметом в лёгких.
В Актау медикам удалось спасти 11-месячного ребёнка, у которого в лёгких длительное время находились инородные предметы. Об этом рассказала проктолог-эндоскопист Айгерим Бекмуханбетова в своём Instagram, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По её словам, малыш был доставлен в приёмное отделение детской больницы с жалобами на кашель и одышку. На протяжении около четырёх месяцев ребёнок состоял на учёте с диагнозом "бронхиальная астма" и проходил соответствующее лечение.
Накануне госпитализации состояние ребёнка резко ухудшилось. В приёмном покое ему провели рентгенографию, в ходе которой в лёгких был обнаружен металлический предмет. После этого эндоскописты выполнили бронхоскопию и выявили ещё одно инородное тело — кожуру от семечки.
Как отметила врач, оба предмета долгое время маскировались под симптомы бронхиальной астмы. После их удаления кашель у ребёнка полностью прекратился.
"Фактически малыш несколько месяцев жил с металлическим предметом в лёгких. Если бы не резкое ухудшение состояния, инородные тела могли остаться незамеченными ещё дольше", — подчеркнула Айгерим Бекмуханбетова.
Анамнез был собран со слов родителей. Информацию о случае предоставил врач из Мангистауской области Роллан Серикович Елеусинов.
Отметим, что в 2024 году в регионе уже фиксировался аналогичный случай: тогда врачи спасли 11-месячного ребёнка, у которого в органах дыхания застрял фрагмент металлической детали. Инцидент произошёл в селе Болашак Каракиянского района.
