В Актау произошёл опасный инцидент у жилого комплекса «Три короны», где неизвестные в течение часа выбрасывали предметы из окна многоэтажного дома, передает BAQ.KZ.

По словам очевидцев, вещи летели с предпоследнего этажа на проезжую часть и тротуар. Среди выбрасываемых предметов были в том числе тяжёлые и металлические объекты.

В результате были повреждены автомобили, находившиеся на парковке, а также машины, проезжавшие мимо. Люди, находившиеся внизу, были вынуждены срочно покинуть опасную зону.

По предварительным данным, пострадавших нет, однако действия неизвестных представляли серьёзную угрозу для прохожих.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.