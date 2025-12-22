В Актау выявлен факт реализации дизельного топлива, не соответствующего требованиям технического регламента Таможенного союза, передает BAQ.KZ.

По результатам лабораторных исследований установлено, что дизель марки ДТ-Л-К4 содержал 115 мг/кг серы при допустимой норме не более 50 мг/кг, что превышает норму на 65 мг/кг.

На основании выявленных нарушений уполномоченный орган подал иск в специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области. Решением суда от 19 ноября 2025 года иск был удовлетворён в полном объёме. Суд постановил лишить предпринимателя права владения, пользования и распоряжения изъятой продукцией.

Согласно судебному акту, дизельное топливо подлежит уничтожению, переработке или вывозу за пределы Казахстана за счёт собственных средств владельца с соблюдением всех требований законодательства.

Контрольные закупы проводятся для защиты прав потребителей, обеспечения безопасности граждан и соблюдения обязательных требований технического регулирования на рынке нефтепродуктов.