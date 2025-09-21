В Актау водитель автомобиля Toyota Corolla сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, происшествие случилось вечером 20 сентября возле банкетного зала "Тайказан" в 23-м микрорайоне. До приезда скорой помощи пострадавший лежал неподвижно на проезжей части.

В полиции уточнили, что мужчина выжил. С различными травмами он был доставлен в больницу и в настоящее время находится в отделении травматологии.

В отношении водителя составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Автомобиль помещён на штрафстоянку.

Отметим, что статья 610 КоАП РК предусматривает штраф в размере 40 месячных расчётных показателей (157 280 тенге) либо лишение права управления транспортным средством сроком до девяти месяцев за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей или ущерб имуществу.