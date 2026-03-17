В Актау неизвестный мужчина устроил скандал во дворе жилого дома и повредил припаркованные автомобили. Инцидент произошел вечером 15 марта возле дома №24 в 7 микрорайоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам автора видеозаписи, сначала мужчина сломал дворники на заднем стекле припаркованного внедорожника, а затем несколько раз пнул стоящий рядом автомобиль, после чего у машины сработала сигнализация.

На опубликованных кадрах также слышно, как мужчина выражается нецензурной бранью, пинает внедорожник и заявляет, что «этот джип нужно сжечь». Кроме того, он высказывал угрозы в адрес жителей дома.

Автор видео отметил, что летом во дворе этого же дома уже происходил похожий случай: тогда неизвестный около четырех часов утра разбил стекло автомобиля кирпичом. Найти нарушителя тогда не удалось.

В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что личность мужчины уже установлена, однако по месту жительства его не оказалось. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по его розыску.