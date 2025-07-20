Обнажённый мужчина сорвался с крыши 11-этажного дома в момент, когда ему пытались помочь спасатели, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. К крыше здания была подана автолестница.

Но, по информации, во время попытки спасателей помочь мужчине, он внезапно сорвался вниз и упал на пристройку. Мужчина погиб на месте, тело погибшего было эвакуировано.

В департаменте полиции региона сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РК — "Доведение до самоубийства".

Причины, по которым мужчина оказался на крыше без одежды, также остаются неизвестными.