В Актау мужчина сорвался с 11 этажа и погиб
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Сегодня, 14:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:28Сегодня, 14:28
190Фото: lada.kz
Обнажённый мужчина сорвался с крыши 11-этажного дома в момент, когда ему пытались помочь спасатели, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. К крыше здания была подана автолестница.
Но, по информации, во время попытки спасателей помочь мужчине, он внезапно сорвался вниз и упал на пристройку. Мужчина погиб на месте, тело погибшего было эвакуировано.
В департаменте полиции региона сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РК — "Доведение до самоубийства".
Причины, по которым мужчина оказался на крыше без одежды, также остаются неизвестными.
Самое читаемое
- Мы знаем, что произошло, и можем это доказать - Алиев о крушении самолета AZAL
- Новые авиарейсы из Казахстана: куда теперь можно улететь без пересадок в 2025 году
- Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира
- Чемпионат среди мусора: кто выбрал трассу для велогонок в Семее?
- Израиль просит США содействовать переселению палестинцев из Газы — СМИ