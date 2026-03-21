В Актау произошёл инцидент в одной из городских кондитерских — мужчина устроил погром и напугал персонал, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, происшествие случилось 19 марта около 16:35 в заведении, расположенном в 34-м микрорайоне. По данным правоохранителей, неизвестный мужчина зашёл в помещение, вёл себя агрессивно, громко выражался и нарушал общественный порядок, а также повредил имущество.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина кричит и ломает мебель, чем пугает сотрудников. По предварительной информации, он мог искать свою супругу.

В полиции уточнили, что личность нарушителя установлена. Причинённый ущерб был возмещён, а владелец заведения отказался от подачи заявления.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.