В Актау на Скальной тропе спасли упавшую в море женщину
Сегодня 2026, 07:56
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Сегодня 2026, 07:56Сегодня 2026, 07:56
163Фото: МЧС РК
Настоящая драма с хэппи-эндом развернулась сегодня на побережье Каспийского моря. В районе знаменитой Скальной тропы женщина по неосторожности сорвалась в воду во время посадки на прогулочный катер. По счастливой случайности именно в этот момент мимо проходили сотрудники ДЧС Мангистауской области, проводившие плановый профилактический рейд.
Спасатели среагировали молниеносно: женщину оперативно выловили из морской пучины и доставили на берег. К счастью, пострадавшая отделалась лишь испугом и легким шоком — медицинская помощь ей не потребовалась. МЧС в очередной раз напоминает, что вода ошибок не прощает, и призывает граждан быть предельно осторожными при посадке на маломерные суда и прогулках у пирсов.
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