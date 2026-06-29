В Актау на Скальной тропе спасли упавшую в море женщину

Настоящая драма с хэппи-эндом развернулась сегодня на побережье Каспийского моря. В районе знаменитой Скальной тропы женщина по неосторожности сорвалась в воду во время посадки на прогулочный катер. По счастливой случайности именно в этот момент мимо проходили сотрудники ДЧС Мангистауской области, проводившие плановый профилактический рейд.

Спасатели среагировали молниеносно: женщину оперативно выловили из морской пучины и доставили на берег. К счастью, пострадавшая отделалась лишь испугом и легким шоком — медицинская помощь ей не потребовалась. МЧС в очередной раз напоминает, что вода ошибок не прощает, и призывает граждан быть предельно осторожными при посадке на маломерные суда и прогулках у пирсов.