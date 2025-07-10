В Мангистауской области завершено расследование громкого уголовного дела против организатора финансовой пирамиды под вывеской сетевого маркетинга, передает BAQ.KZ. Как сообщает Департамент АФМ, компания LiveGood под видом продажи БАДов и лекарственных средств втягивала граждан в сомнительную схему с обещаниями "гарантированной прибыли". На деле всё сводилось к классической пирамиде: доход участников зависел исключительно от количества новых подписчиков, оформлявших подписку на сумму от 50 долларов США.

Продукция при этом зачастую оставалась невостребованной, а основным "товаром" была иллюзия быстрого заработка. В результате пострадали более 80 человек. Для сокрытия следов мошенничества и легализации средств организатор прибегнул к схемам с криптовалютой, а затем перевёл деньги на счета родственников. На незаконно полученные доходы он приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль Lexus, общая стоимость которых составила 43 миллиона тенге.

Суд наложил арест на активы подозреваемого на сумму 132 миллиона тенге. В настоящий момент он находится под домашним арестом, дело передано в суд. Остальные детали, согласно ст. 201 УПК РК, пока не подлежат разглашению.