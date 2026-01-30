  • 30 Января, 08:05

В Актау найдено тело 60-летней женщины

Правоохранительные органы начали проверку.

У побережья Актау обнаружено тело 60-летней местной жительницы. Информацию подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Правоохранительные органы начали проверку по факту суицида и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Личность погибшей уже установлена - ею оказалась 60-летняя жительница Актау.

В полиции сообщили, что расследование продолжается.

