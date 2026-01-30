В Актау найдено тело 60-летней женщины
Правоохранительные органы начали проверку.
Сегодня, 07:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:41Сегодня, 07:41
94Фото: Pixabay.com
У побережья Актау обнаружено тело 60-летней местной жительницы. Информацию подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Правоохранительные органы начали проверку по факту суицида и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Личность погибшей уже установлена - ею оказалась 60-летняя жительница Актау.
В полиции сообщили, что расследование продолжается.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Какие изменения ожидаются в пенсионных накоплениях в Казахстане в 2025 году?
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск