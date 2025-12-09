В Актау расследуют обстоятельства гибели 33-летнего мужчины, о пропаже которого ранее сообщили в полицию, передает BAQ.KZ.

После получения заявления были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых тело мужчины обнаружили за городом. По данным правоохранительных органов, на теле имелись явные признаки насильственной смерти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие предварительно установило, что трагедия могла произойти в результате ссоры, случившейся после совместного отдыха компании на горячих источниках за пределами города. Конфликт, по версии следствия, перерос в насилие, закончившееся гибелью мужчины.

Полиция уже определила круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению. В настоящее время проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий по их задержанию и выяснению всех деталей происшествия.

Правоохранительные органы продолжают расследование, подчёркивая, что установление истинных обстоятельств и привлечение виновных к ответственности остаются приоритетом в этом деле.