В Актау оштрафовали продавца за двойные цены
В акимате отреагировали на поступившую информацию.
Продавец на ярмарке установил двойные цены. Покупатели пожаловались в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, нарушителя оштрафовали, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Информация о своеобразном подходе к формированию цен на субботней ярмарке у некоторых продавцов появилась в социальных сетях. По словам горожан, один из предпринимателей предлагал товар по двум разным ценам – за наличный расчет и банковской картой. Например, цена на йогурт составляла 100 тенге при оплате наличными, а банковской картой – 120 тенге.
В акимате отреагировали на поступившую информацию и уведомили ответственное ведомство о нарушении. Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области выявил предприимчивого торговца и привлёк его к ответственности в соответствии с пунктом 4 статьи 193 Кодекса КоАП РК, оштрафовав на 11 796 тенге.
Установление цены при оплате платежными картами выше, чем при оплате наличными, считается условием, которое нарушает права потребителей и оказывает на них давление. Для предотвращения подобных случаев будет усилена разъяснительная работа о требованиях законодательства среди организаторов ярмарки и продавцов, - сказал Рауан Мухаев, руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.
