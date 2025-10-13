  • 13 Октября, 04:48

В Актау работников "Caspi Bitum" осудили за кражу металла с завода

Фото: caspibitum.kz

В Актау суд признал виновными двух бывших работников завода "Caspi Bitum", похищавших с предприятия металлические детали, передает BAQ.KZ. С января по июль этого года мужчины, работая в ночные смены, по сговору выносили запорную арматуру и фитинги со склада, вывозили их на служебной "Ниве" и сдавали в пункты приёма металлолома.

Общий ущерб составил более 440 тысяч тенге. После выявления краж администрация завода обратилась в полицию. Обвиняемые признали вину, возместили ущерб и раскаялись. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил каждому два года ограничения свободы с пробационным контролем и 100 часами общественных работ в год.

Осуждённым также запрещено менять место жительства и посещать увеселительные заведения. Решение суда вступило в законную силу.

