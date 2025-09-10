В Актау завершилось разбирательство по делу водителя грузовика, который в нетрезвом виде устроил ночную погоню с полицией, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошёл 29 июля, когда сотрудники правоохранительных органов пытались остановить большегруз DAV для проверки документов. Водитель проигнорировал требования и, нарушая ПДД, пытался скрыться.

Как уточняют в суде, 35-летний житель Туркестанской области грубо нарушил правила: он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, не подчинился требованиям полиции и совершил мелкое хулиганство.

"К. признан виновным и привлечен к ответственности по части 3 статьи 596 КоАП РК – лишение права управления транспортом сроком на шесть месяцев; по части 4 статьи 613 КоАП РК – арестован на 15 суток и лишен права управления транспортом сроком на семь лет; по части 1 статьи 613 КоАП РК – арестован на сутки; по части 1 статьи 667 КоАП РК – арестован на семь суток; по части 1 статьи 434 КоАП – арестован на пять суток", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что из-за неявки нарушителя в суд процесс затянулся. Всё это время грузовик находился на штрафстоянке