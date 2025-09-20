В Актау суд лишил свободы осужденного, состоявшего на учете в службе пробации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Мужчина ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы. Позднее суд заменил наказание на два года десять месяцев ограничения свободы, и он был поставлен под пробационный контроль. Однако на пути исправления осужденный так и не встал: неоднократно нарушал порядок, отсутствовал по месту жительства и даже покидал город без уведомления инспекторов.

Несмотря на официальные предупреждения, нарушения продолжались. В итоге служба пробации направила представление в суд. Постановлением Актауского городского суда наказание было ужесточено: ограничение свободы заменили на реальное лишение. Нарушителя взяли под стражу прямо в зале суда и направили в колонию. Судебный процесс проходил в присутствии других подучетных. Его сделали показательным, чтобы наглядно продемонстрировать: закон нарушать не безнаказанно.