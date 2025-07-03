В 2025 году Актау продолжит развивать образовательную инфраструктуру в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ. Уже в этом году в городе откроются три новые школы, что значительно улучшит условия для учащихся и снизит нагрузку на уже существующие учебные заведения.

В прошлом учебном году в микрорайонах 18 и 19А были введены в эксплуатацию две школы по 1200 мест каждая. Эти учебные заведения стали частью масштабной программы, направленной на решение проблем с переполненностью школ и трехсменным обучением. В рамках этого проекта также завершено строительство трех школ, а в текущем году строительство новых образовательных учреждений продолжится.

Как сообщил аким города Актау Абилкаир Байпаков, в настоящее время активно ведутся работы по строительству учебных заведений в 16 и 20 микрорайонах, а также в населённом пункте "Рауан". Ожидается, что это даст значительное улучшение качества образования и обеспечит учащихся комфортными условиями для обучения.

Запуск новых школ в 2025 году позволит устранить проблему трехсменного обучения и даст возможность сотням детей учиться в одном режиме, улучшив учебный процесс и обеспечив равный доступ к образованию для всех.