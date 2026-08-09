В городе Актау состоялась торжественная церемония открытия базы отдыха «112 Resort Aqtau» для сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Чингис Аринов и заместитель акима Мангистауской области Тилек Жеткизгенулы.

На торжественном мероприятии Тилек Жеткизгенулы поздравил спасателей и сотрудников органов гражданской защиты с открытием нового места отдыха, остановившись на социальной значимости объекта.

– Спасатели и сотрудники сферы чрезвычайных ситуаций в любое время готовы защищать жизнь и безопасность граждан. Их работа требует большой ответственности и профессионального мастерства. Открывающаяся сегодня база отдыха – одно из важных направлений социальной поддержки специалистов этой сферы и их семей. Здесь созданы все условия для того, чтобы сотрудники могли отдохнуть, восстановить силы и провести время вместе с семьей. Пусть новый объект служит на благо сотрудников гражданской защиты, – сказал Тилек Жеткизгенулы.



В ходе мероприятия ряд сотрудников и предпринимателей, внесших вклад в развитие системы гражданской защиты, были награждены ведомственными наградами Министерства по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, первым отдыхающим базы «112 Resort Aqtau» были вручены специальные сертификаты и значки.

База отдыха «112 Resort Aqtau» расположена в районе Теплого пляжа города Актау, на побережье Каспийского моря. Строительство объекта на территории площадью 5 гектаров началось 6 декабря 2025 года.

В рамках проекта планируется установить в общей сложности 45 капсульных домиков. В настоящее время в рамках первого этапа к приему отдыхающих готовы 7 капсульных домиков, 1 капсульный домик для спасателей, бассейны для детей и взрослых, административное здание, кафе, зона барбекю, парковка, детская игровая площадка и пирс.

Каждый капсульный домик рассчитан на 4 человек — 2 взрослых и 2 детей в возрасте до 14 лет. Домики оснащены необходимой бытовой техникой и оборудованием. База отдыха обеспечена необходимой инфраструктурой, такой как электро-, газо- и водоснабжение, канализационная система и подъездные дороги.

В завершение торжественной церемонии гости перерезали ленту, ознакомились с территорией и инфраструктурой базы отдыха.

Новая база отдыха направлена на улучшение социальных условий сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, организацию качественного отдыха и создание комфортных условий для проведения времени вместе с семьями.