В Актау передали в суд дело о смертельном наезде полицейского на полуторагодовалого ребенка
Сотрудник полиции обвиняется в ДТП, в котором погиб мальчик.
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В Актауский городской суд поступило уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в смертельном наезде на полуторагодовалого ребенка.
Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации ведомства, материалы уголовного дела зарегистрированы и переданы для рассмотрения в установленном законом порядке.
Трагедия произошла 13 мая в 27-м микрорайоне Актау. По данным департамента полиции Мангистауской области, сотрудник правоохранительных органов, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на полуторагодовалого мальчика на внутридворовой дороге возле жилого дома.
От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
После ДТП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Водителя служебного автомобиля задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Теперь обстоятельства происшествия и вопрос о виновности обвиняемого будет рассматривать суд.
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