В Актау подростков избили в массовой драке: инцидент попал на видео

В Актау произошла очередная драка с участием молодежи — инцидент в 20-м микрорайоне сняли на видео очевидцы, передает BAQ.KZ.

По предварительной информации, группа молодых людей напала на двух парней и избила их. Часть произошедшего зафиксировал местный житель из окна жилого дома.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что личности пострадавших уже установлены — обоим по 17 лет.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По предварительным данным, нападавшие были знакомы с потерпевшими. Причины конфликта и все обстоятельства случившегося устанавливаются.