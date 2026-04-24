В Актау подростков избили в массовой драке: инцидент попал на видео
Сегодня 2026, 06:14
Фото: Pixabay.com
В Актау произошла очередная драка с участием молодежи — инцидент в 20-м микрорайоне сняли на видео очевидцы, передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, группа молодых людей напала на двух парней и избила их. Часть произошедшего зафиксировал местный житель из окна жилого дома.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что личности пострадавших уже установлены — обоим по 17 лет.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По предварительным данным, нападавшие были знакомы с потерпевшими. Причины конфликта и все обстоятельства случившегося устанавливаются.
