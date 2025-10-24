  • 24 Октября, 22:01

В Актау погиб полицейский: его машина врезалась в погрузчик

Фото: 112_aktau

В Актау произошла смертельная авария с участием автомобиля Toyota Camry и погрузчика, передает BAQ.KZ. Погрузчик стоял на обочине дороги в районе строительных работ. В результате столкновения погиб водитель иномарки. Мужчина был сотрудником полиции.

Информацию о трагедии подтвердили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

В результате несчастного случая в ДТП скончался сотрудник полиции. Он находился в отпуске и вне службы. Согласно заключению, сотрудник был трезв. Признаков алкогольного или наркотического опьянения не установлен, — ответили в ведомстве. 

