В Актау полицейские вернули пенсионеру потерявшийся скот
Животные принадлежали 73-летнему пенсионеру. Мужчине вынесли устное предупреждение.
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В 21-м микрорайоне Актау полицейские нашли мелкий рогатый скот, который находился без присмотра вдоль проезжей части. Информация о животных появилась в социальных сетях, после чего правоохранители начали искать владельца.
В ходе проверки установили, что скот принадлежит 73-летнему пенсионеру. По словам мужчины, когда он загонял животных в загон, они испугались и разбежались в разные стороны. Пенсионер попытался собрать их, но не смог догнать и потерял из виду.
Участковые инспекторы организовали поисковые мероприятия. В результате животных удалось обнаружить и вернуть владельцу.
За нарушение правил выпаса и содержания сельскохозяйственных животных законодательством предусмотрена административная ответственность. Однако с учётом возраста пенсионера и обстоятельств произошедшего полицейские ограничились устным предупреждением.
В полиции напомнили владельцам скота о необходимости следить за животными и не допускать их выхода на проезжую часть, поскольку это может привести к ДТП и создать угрозу для водителей и пассажиров.
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