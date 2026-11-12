В Актау полицейские вернули пенсионеру потерявшийся скот

В 21-м микрорайоне Актау полицейские нашли мелкий рогатый скот, который находился без присмотра вдоль проезжей части. Информация о животных появилась в социальных сетях, после чего правоохранители начали искать владельца.

В ходе проверки установили, что скот принадлежит 73-летнему пенсионеру. По словам мужчины, когда он загонял животных в загон, они испугались и разбежались в разные стороны. Пенсионер попытался собрать их, но не смог догнать и потерял из виду.

Участковые инспекторы организовали поисковые мероприятия. В результате животных удалось обнаружить и вернуть владельцу.

За нарушение правил выпаса и содержания сельскохозяйственных животных законодательством предусмотрена административная ответственность. Однако с учётом возраста пенсионера и обстоятельств произошедшего полицейские ограничились устным предупреждением.

В полиции напомнили владельцам скота о необходимости следить за животными и не допускать их выхода на проезжую часть, поскольку это может привести к ДТП и создать угрозу для водителей и пассажиров.