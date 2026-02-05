В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён мужчина, похищающий женское бельё, развешенное в подъезде одного из жилых домов Актау. Кадры вызвали активное обсуждение среди пользователей, ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

На видеозаписи видно, как мужчина подходит к сушилке с бельём, осматривается и кладёт женский бюстгальтер в пакет, после чего покидает подъезд.

В полиции сообщили, что по данному факту начата проверка. В настоящее время устанавливается личность мужчины, попавшего на видео.