В Актау полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже женского белья
По данному факту начата проверка.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён мужчина, похищающий женское бельё, развешенное в подъезде одного из жилых домов Актау. Кадры вызвали активное обсуждение среди пользователей, ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
На видеозаписи видно, как мужчина подходит к сушилке с бельём, осматривается и кладёт женский бюстгальтер в пакет, после чего покидает подъезд.
В полиции сообщили, что по данному факту начата проверка. В настоящее время устанавливается личность мужчины, попавшего на видео.
"По результатам проверки его действиям будет дана правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение", — сообщили в правоохранительных органах.
