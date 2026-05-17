В Актау построят современную набережную к 2029 году

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с проектом строительства современной набережной вдоль побережья Каспийское море в городе Актау.

Масштабный проект направлен на развитие туристического потенциала региона, создание комфортной городской среды и современного общественного пространства для жителей и гостей города. Общая протяжённость набережной составит около 4,5 километра, а реализация проекта будет проходить в пять этапов.

Заказчиком проекта выступает ГУ «Актауский городской отдел строительства», инвестором — NCOC N.V., подрядной организацией — ТОО «Нурсат». Строительные работы начали в апреле 2026 года, а завершить проект планируется в январе 2029 года.

В рамках проекта предусмотрено создание прогулочных зон, велосипедных и беговых дорожек, смотровых площадок, фонтанов, скейт-парка, детских и спортивных площадок, зон отдыха, фудкортов и сервисных павильонов. Также планируется строительство пирсов, благоустроенных пляжных зон и детских бассейнов.

Кроме того, в ходе строительства будут внедрены современные инженерные решения, направленные на сохранение экосистемы побережья Каспийское море, включая системы наружного освещения на солнечной энергии, архитектурную подсветку, сети водоснабжения и водоотведения, а также масштабное озеленение территории.

Во время презентации проекта аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что архитектурный облик набережной должен отражать историко-культурные особенности региона.

- Жители региона и гости, приезжающие в Мангистау, должны чувствовать здесь особый дух края. Поэтому важно, чтобы в проекте были отражены национальный колорит, традиционные орнаменты и местные особенности. В этом направлении стоит советоваться с аксакалами и представителями общественности. Кроме того, необходимо создать комфортные условия для яхтсменов, работающих в районе пирса и оказывающих услуги населению. Следует ускорить строительство первого этапа и, самое главное, уделить особое внимание качеству работ, — отметил аким области Нурдаулет Килыбай.

Ожидается, что после реализации проекта в Актау появится современная набережная международного уровня, что повысит туристическую привлекательность региона.