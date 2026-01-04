В Актау поступило сообщение о заложенной бомбе в жилом доме
На место происшествия оперативно выехали взрывотехники.
В Актау поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из жилых домов города. Информация была передана анонимно через мессенджер Telegram, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По данным департамента полиции, сообщение касалось дома № 94 в 16 микрорайоне — жилого комплекса Tomiris Towers, который включает пять этажей с квартирами, первый этаж с коммерческими помещениями и мансардный уровень.
На место происшествия оперативно выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа, наряды полиции и представители других экстренных служб. В ходе осмотра здания и прилегающей территории предметов, содержащих взрывчатые вещества, обнаружено не было.
Эвакуация жильцов не проводилась. По данному факту проводится проверка, устанавливается источник ложного сообщения.
