В Актау поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из жилых домов города. Информация была передана анонимно через мессенджер Telegram, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным департамента полиции, сообщение касалось дома № 94 в 16 микрорайоне — жилого комплекса Tomiris Towers, который включает пять этажей с квартирами, первый этаж с коммерческими помещениями и мансардный уровень.

На место происшествия оперативно выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа, наряды полиции и представители других экстренных служб. В ходе осмотра здания и прилегающей территории предметов, содержащих взрывчатые вещества, обнаружено не было.

Эвакуация жильцов не проводилась. По данному факту проводится проверка, устанавливается источник ложного сообщения.