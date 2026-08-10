В Актау стало на одно новое общественное пространство больше. В городе открыли Аллею дружбы прикаспийских стран, где оставили послание будущим поколениям, передает BAQ.KZ.

Аллея появилась в дни Caspian Sea Action Week 2026. На ее открытие приехали волонтеры из Казахстана, Азербайджана, России, Ирана и Туркменистана. К ним присоединились участники из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Одной из деталей нового пространства стала капсула с посланием будущим поколениям. В нее поместили обращение об общей истории, культурных связях и природном наследии Каспийского региона.

Для Актау новая аллея стала еще одной городской локацией, связанной с Каспием и странами, которые его окружают.

Caspian Sea Action Week 2026 проходит в рамках Международного года волонтеров, объявленного ООН по инициативе Казахстана. В течение недели участники проводят мероприятия, посвященные экологии, волонтерству и сотрудничеству между странами региона.