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В Актау произошел пожар на территории гостиничного комплекса

В Актау днем 19 июля произошел пожар на территории гостиничного комплекса Shahristan. Возгорание удалось оперативно локализовать, пострадавших нет.

19 Июля 2026, 21:02
АВТОР
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Lada.kz 19 Июля 2026, 21:02
19 Июля 2026, 21:02
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Фото: Lada.kz

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 13:20. По информации ДЧС Мангистауской области, возгорание произошло на территории гостиничного комплекса Shahristan, расположенного в районе базы отдыха «Золотое Солнышко».

По предварительным данным Lada.kz, огонь охватил кровлю ресторана на площади около 80 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

В департаменте полиции сообщили, что сотрудники незамедлительно прибыли на место происшествия, оцепили опасную территорию, обеспечили беспрепятственный проезд пожарной техники и организовали охрану общественного порядка.

В полиции отметили, что благодаря оперативным действиям удалось не допустить скопления людей в опасной зоне и создать условия для эффективной работы экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются.

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