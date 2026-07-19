В Актау произошел пожар на территории гостиничного комплекса

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 13:20. По информации ДЧС Мангистауской области, возгорание произошло на территории гостиничного комплекса Shahristan, расположенного в районе базы отдыха «Золотое Солнышко».

По предварительным данным Lada.kz, огонь охватил кровлю ресторана на площади около 80 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

В департаменте полиции сообщили, что сотрудники незамедлительно прибыли на место происшествия, оцепили опасную территорию, обеспечили беспрепятственный проезд пожарной техники и организовали охрану общественного порядка.

В полиции отметили, что благодаря оперативным действиям удалось не допустить скопления людей в опасной зоне и создать условия для эффективной работы экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются.