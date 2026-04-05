В Актау произошел пожар в жилом доме
В результате пожара никто не пострадалю
Вчера 2026, 17:13
Вчера 2026, 17:13Вчера 2026, 17:13
279Фото: Lada.kz
В Актау рано утром 5 апреля произошел пожар в многоквартирном доме в 5 микрорайоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По информации ДЧС Мангистауской области, пожар произошел в 04:35 часов в многоквартирном доме №20, расположенном в 5 микрорайоне.
На девятом этаже подъезда произошло возгорание древесных отходов. Пожар полностью ликвидирован силами ДЧС в 04:49 часов. Площадь возгорания составила три квадратных метра, - сообщили спасатели.
В ведомстве отметили, что в результате пожара никто не пострадал и эвакуация жителей не проводилась.
Напомним, ранее произошел пожар в квартире, расположенной на девятом этаже в доме №85 27 микрорайона. Вследствие горения газовой плиты произошло возгорание воздухозаборного устройства (вытяжки) и частичное оплавление натяжного потолка. В ведомстве сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших.
