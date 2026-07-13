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В Актау прошел спортивный фестиваль для молодежи с особыми потребностями

13 Июля 2026, 03:18
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ЦОК Мангистау 13 Июля 2026, 03:18
13 Июля 2026, 03:18
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Фото: ЦОК Мангистау

В Актау прошел спортивный фестиваль «Өмірге сен!» для молодежи с особыми потребностями. Мероприятие состоялось в рамках социального проекта «Кедергісіз Маңғыстау». Цель фестиваля — вовлечь молодых людей с особыми потребностями в занятия физической культурой и спортом, повысить их социальную активность и поддержать развитие инклюзивного общества.

В программу соревнований вошли легкая атлетика, бочча, перетягивание каната и эстафета. По итогам состязаний были определены победители, которым вручили денежные призы. Как отметили организаторы, помимо спортивной программы участники проекта «Кедергісіз Маңғыстау» прошли обучение компьютерной грамотности, основам озеленения, швейному делу и кулинарии, получив новые практические навыки.

Проект реализован общественным объединением «Федерация бочча Мангистауской области» по заказу управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

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