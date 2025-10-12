В одном из крупнейших торгово-развлекательных центров г. Актау состоялась ярмарка вакансий, организованная по инициативе департамента по делам обороны Мангистауской области, передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие было направлено на информирование горожан о вакансиях в воинских частях, а также на популяризацию срочной и контрактной службы в рядах Вооружённых сил РК.

В ходе ярмарки жители города получили возможность ознакомиться с актуальными вакансиями в частях Актауского гарнизона, задать интересующие вопросы представителям кадровых подразделений, а также пройти первичную консультацию по вопросам прохождения военной службы.

"В рамках мероприятия все желающие получили полную информацию о службе по контракту, ознакомились с условиями прохождения срочной службы, а также задали вопросы представителям местных органов военного управления и кадровых подразделений", — отметил начальник департамента по делам обороны Мангистауской области полковник Руслан Балтемиров.

По итогам мероприятия подробную информацию о службе получили около ста человек. Из них 20 выразили желание поступить на службу по контракту, а ещё 15 молодых людей — на срочную воинскую службу. Кроме того, было роздано около 300 агитационных брошюр с описанием условий и преимуществ прохождения службы в армии.

Организаторы подчёркивают, что подобные ярмарки будут проводиться каждую неделю вплоть до декабря. Встречи с горожанами запланированы в различных торговых центрах города, а также на площади Амфитеатра.