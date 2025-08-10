9 августа на набережной Актау прошёл эко-фестиваль "Eco future Mangystau", ставший ярким событием региональной акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ. Организатором выступило управление молодёжной политики Мангистауской области при поддержке волонтёров и общественных организаций, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фестиваль собрал жителей города, туристов и активистов, объединив их идеей заботы об экологии. Для гостей работали ярмарка мастеров народного творчества, тематические эко-станции, игровые зоны и мастер-классы.

Цель фестиваля — повышение экологической грамотности и формирование культуры бережного отношения к природе среди жителей региона, — отметила заместитель руководителя управления молодёжной политики Мангистауской области Калампыр Уазирова.

По словам организаторов, каждый участник мог внести свой вклад в экологию региона. На площадке действовали четыре эко-станции:

Велошредер — переработка пластиковых крышек с помощью педалей велосипеда;

Эко-стена пожеланий — место, где гости оставляли идеи и добрые слова;

Эковикторина — проверка знаний о природе и экологии;

Выставка мастеров с мастер-классами по народным ремёслам.

Мы хотели, чтобы каждый почувствовал, что менять экологическую ситуацию к лучшему можно прямо здесь и сейчас, — рассказала менеджер проекта общественного фонда Taza.Likee Милена Шиповская.

Фестиваль завершился в атмосфере дружбы и единения, напомнив, что экологическая культура начинается с личных инициатив.