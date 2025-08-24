  • 24 Августа, 22:11
В Актау простились с Почетным журналистом Казахстана

Акимат и маслихат Актау выразили свои соболезнования.

В Актау ушёл из жизни Почетный журналист Казахстана, член Союза журналистов и Союза писателей, Почетный гражданин Актау Есберген Іңірбайулы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

"Есберген Іңірбайулы посвятил свою жизнь развитию страны, в особенности духовной и культурной сфере. За годы творческой деятельности он написал более 500 статей, ставших летописью Мангистау и духовным наследием для будущих поколений", - пишет портал.

Свою трудовую деятельность он начал в газете "Жұмысшы", позже возглавлял газету "Ақкетік арайы", работал главным специалистом Мангистауского областного архива и руководителем идеологического отдела партии "Nur Otan".

В Актауском городском акимате отметили, что своим патриотизмом, честностью и преданным трудом Есберген Іңірбайулы навсегда останется в памяти жителей региона.

