В Актау проверили здание суда после сообщения о возможном минировании

В Актау сотрудники полиции и взрывотехнической группы провели проверку здания городского суда №1 после сообщения о возможном минировании объекта.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, в результате обследования взрывчатых веществ и других опасных предметов не обнаружено.

Ранее в социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых возле здания Актауского городского суда №1 были замечены несколько полицейских автомобилей и сотрудники взрывотехнической группы.

По информации полиции, причиной проведения проверки стало поступившее сообщение о возможном минировании здания.

После получения сигнала к объекту оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Специалисты обследовали территорию и провели необходимые проверочные мероприятия.

В департаменте полиции отметили, что информация об угрозе безопасности граждан не подтвердилась.