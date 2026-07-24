В Актау проверили здание суда после сообщения о возможном минировании
По итогам проверки взрывчатых устройств и других опасных предметов обнаружено не было.
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В Актау сотрудники полиции и взрывотехнической группы провели проверку здания городского суда №1 после сообщения о возможном минировании объекта.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, в результате обследования взрывчатых веществ и других опасных предметов не обнаружено.
Ранее в социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых возле здания Актауского городского суда №1 были замечены несколько полицейских автомобилей и сотрудники взрывотехнической группы.
По информации полиции, причиной проведения проверки стало поступившее сообщение о возможном минировании здания.
После получения сигнала к объекту оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Специалисты обследовали территорию и провели необходимые проверочные мероприятия.
В департаменте полиции отметили, что информация об угрозе безопасности граждан не подтвердилась.
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