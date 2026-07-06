В Актау рассматривают реформу системы обращения с бездомными животными

Власти Актау намерены рассмотреть предложения по совершенствованию системы обращения с бездомными животными после завершения передачи соответствующих полномочий местным исполнительным органам и определения источников финансирования.

Как сообщил заместитель акима города Бекнур Балиулы, в настоящее время функции по регулированию численности бездомных животных передаются от ветеринарной службы акиматам. Одновременно ведется работа по формированию бюджета на реализацию этих задач.

По информации Lada.kz, на данный момент решения о запуске региональных программ, создании единого реестра животных, формировании мобильных ветеринарных бригад, расширении взаимодействия с волонтерами и реализации пилотных проектов еще не приняты.

«После завершения передачи полномочий и утверждения финансирования все поступившие предложения будут рассмотрены с учетом требований законодательства и финансовых возможностей», — отметил Балиулы.

При этом в акимате пока не называют конкретных сроков завершения передачи полномочий. Как пояснил заместитель акима, процесс зависит от принятия необходимых нормативных и бюджетных решений.

Отвечая на вопрос о расходовании средств на регулирование численности бездомных животных, Бекнур Балиулы подчеркнул, что местные исполнительные органы обязаны действовать в рамках действующего законодательства и не могут самостоятельно определять направления финансирования.

По его словам, все мероприятия, связанные с отловом, стерилизацией, вакцинацией и другими мерами, реализуются в соответствии с установленными законодательными нормами.

Вместе с тем городской акимат продолжает взаимодействие с представителями общественности и зоозащитниками. Бекнур Балиулы сообщил, что поддерживает связь с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Оксаной Белоножкиной, ранее выступившей с инициативами по реформированию системы обращения с бездомными животными.

Среди предложенных мер — расширение программ стерилизации и вакцинации, создание единого реестра домашних животных, организация мобильных ветеринарных служб, а также развитие сотрудничества государства с волонтерами и приютами для животных.