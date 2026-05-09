В Актау разгорелся скандал из-за выброшенных цветов у мемориала

В Актау в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, что цветы, возложенные ко Дню Победы у мемориала «Вечный огонь», оказались в мусорных контейнерах. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Горожане восприняли произошедшее как проявление неуважения к памяти ветеранов и погибших в годы Великой Отечественной войны. В комментариях пользователи задаются вопросами о том, кто мог допустить подобную ситуацию, и выражают недовольство.

Часть жителей предположила, что цветы могли быть убраны коммунальными службами или подрядными организациями. Другие призвали проверить записи с камер видеонаблюдения и установить ответственных.

В социальных сетях продолжается активное обсуждение произошедшего — пользователи требуют разъяснений и подчёркивают важность бережного отношения к памятным местам.