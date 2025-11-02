В 20-м микрорайоне Актау образовалась несанкционированная свалка, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. По словам жителей, мусор копится уже несколько недель, а вывозить его некому — на участке отсутствует обслуживающая организация.

Ранее, по жалобам горожан, специалисты отдела ЖКХ акимата уже очищали территорию. Однако спустя некоторое время отходы снова начали скапливаться. Причиной стала приостановка строительных работ: застройщик, который ранее самостоятельно вывозил мусор, прекратил уборку.

Местные жители отмечают, что ситуация ухудшается с каждым днём — мусорные пакеты, строительные остатки и бытовые отходы разносит ветром по округе. Люди опасаются, что стихийная свалка вскоре превратится в постоянную.

Мусор копится как на дрожжах. Пожалуйста, власти, обратите внимание на нашу проблему. В новом микрорайоне такой бардак быть не должен, — говорят жители.

Они надеются, что городские службы возьмут ситуацию под контроль и назначат ответственную организацию за вывоз отходов.