В Актау ребёнок провалился в открытый канализационный люк

В Актау произошёл инцидент с участием ребёнка - девочка упала в канализационный люк, прикрытый картоном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам матери, происшествие случилось вечером 26 апреля в 19А микрорайоне возле одного из жилых домов. Отверстие, по её утверждению, было закрыто лишь кусками картона, вероятно оставленными после проведения работ.

Женщина рассказала, что ребёнок играл неподалёку от дома вместе с другой девочкой. Когда дочь перестала отзываться, она отправилась на поиски и узнала от очевидцев, что ребёнок провалился в люк. Девочку удалось самостоятельно вытащить.

После случившегося родители вызвали полицию и написали заявление. Прибывшие на место сотрудники временно закрыли опасный участок.

Пострадавшую доставили в травмпункт детской больницы. По предварительным данным, серьёзных травм удалось избежать - у неё диагностированы ушибы и ссадины.

Обстоятельства происшествия выясняются. Жители поднимают вопрос о безопасности инженерных коммуникаций, особенно вблизи детских площадок.