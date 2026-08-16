В Актау ремонт проведут в 15 школах: что именно обновят

В Актау запланировали текущий ремонт сразу в 15 школах и образовательных учреждениях города. Работы затронут учебные помещения, спортивную инфраструктуру, инженерные сети, кровли и другие объекты.

Согласно списку, предоставленному городским отделом образования, объем работ в разных школах будет отличаться.

В школе №1 благоустроят спортивную зону, а также отремонтируют актовый и спортивный залы. В школе №3 имени Кабылова приведут в порядок фасад, а в школе №5 имени Оңдасынова обновят футбольное поле.

В школе №6 запланирован ремонт коридоров. Наиболее широкий перечень работ предусмотрен в школе №9: здесь отремонтируют фасад, спортзал, окна, туалет и актовый зал.

В школе №14 обновят актовый зал и библиотеку, а также систему видеонаблюдения. В школе-гимназии №20 имени Мухтара Ауэзова проведут ремонт гимнастического и спортивного залов, библиотеки и системы освещения.

Также ремонт актового зала запланирован в школе №21, спортивного зала — в специализированном IT-лицее, а помещений — в учебно-методическом центре.

Отдельные работы предусмотрены по инженерной инфраструктуре. В школе №28 отремонтируют канализационные системы. В школе №30 запланированы ремонт кровли и вентиляции, облицовки фундамента и другие текущие работы.

В школе №10 имени Бекжанова проведут ремонт и восстановление систем видеонаблюдения, инженерных сетей, подвала, кровли, санузлов и спортивного зала.

В школе-лицее №7 имени Марабаева приведут в порядок кровлю, спортзал и санузлы. В школе №21 дополнительно отремонтируют коридор, лестницу и учебные классы. В школе №17 работы проведут на футбольном поле и в актовом зале.

При этом конкретные сроки проведения ремонта, его стоимость и названия подрядных организаций пока не сообщаются.