В аэропорту Актау экстренно приземлился пассажирский самолёт Air Astana, выполнявший рейс КС 859 по маршруту Алматы – Актау, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Жители сёл Акшукур и Сайын Шапагатов рассказали, что наблюдали, как воздушное судно кружило в небе, а к аэропорту были стянуты машины скорой помощи и пожарные расчёты.

По словам пассажиров, во время полёта в салоне слышались посторонние шумы, после чего самолёт резко пошёл на снижение. На борту возникла паника: некоторые женщины плакали, а лица бортпроводников выражали сильное напряжение.

Экипаж запросил приоритет на посадку из-за технической неисправности. После снижения на безопасный эшелон воздушное судно благополучно приземлилось в Актау.

В Air Astana подтвердили факт инцидента и сообщили, что проводится проверка самолёта. Пассажиров обратного рейса Актау – Алматы перевезли другим воздушным судном.