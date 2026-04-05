В Актау скончалась двухмесячная девочка. Сообщение о смерти младенца в одном из медицинских учреждений города поступило на пульт «102» 4 апреля около 11:00, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, по факту произошедшего начато досудебное расследование. По данным полиции, при первичном осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее в социальных сетях появилась информация о трагедии в одной из новостроек города. Со ссылкой на жителей дома сообщалось, что в квартире проживала женщина 1994 года рождения с двумя детьми. По словам соседей, они неоднократно жаловались на конфликты в семье и обращались в различные инстанции.

В полиции подтвердили, что семья находилась в поле зрения правоохранительных органов и регулярно проверялась участковыми инспекторами. В частности, 19 ноября 2025 года сотрудники полиции проводили встречу с жителями подъезда, где разъясняли нормы законодательства и рассматривали поступившие обращения.

По данным ведомства, отец ребёнка в течение года четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение тишины. В его отношении также выносилось защитное предписание. За его нарушение мужчина был арестован судом на 10 суток и помещён в спецприёмник. Кроме того, он состоял на профилактическом учёте, а материалы дважды направлялись в суд для установления административного надзора.

Незадолго до трагедии, 27 марта 2026 года, участковый направил представление в акимат для принятия дополнительных мер в рамках межведомственного взаимодействия.

Окончательное процессуальное решение будет принято по итогам проводимой проверки.