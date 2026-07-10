В Актау снесли почти 30 незаконных палаток на побережье

В Актау продолжаются рейды против незаконной торговли на морском побережье. Во время очередной проверки в жилом массиве «Акжелкен» власти демонтировали около 30 незаконно установленных торговых палаток. Рейд провели сотрудники аппарата акима села Умирзак совместно с полицейскими.

Владельцев нелегальных торговых точек привлекли к административной ответственности. В полиции призвали предпринимателей не заниматься незаконной торговлей на побережье, а отдыхающих — соблюдать чистоту, общественный порядок и не заходить в море в состоянии алкогольного опьянения.

В акимате отметили, что подобные проверки будут проводиться на регулярной основе в течение всего летнего сезона.